Dolar
7.3986
0.2153%
Euro
8.7412
-0.145%
Altın
1932.95
-0.5116%
Borsa
1087.1
0.2943%
G. Altın
458.893
-0.5038%
Bitcoin
83739.46
-1.3284%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    İyi Partili Ferit Gürsoy: Suriyeliler çok çabuk ürüyor

    Bursa Yıldırım Belediyesi’nin olağan yapılan meclisinde Suriyeliler için üreme tartışması yaşandı.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 10:00
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 10:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İyi Partili Ferit Gürsoy: Suriyeliler çok çabuk ürüyor

    İyi Partili meclis üyesi Ferit Gürsoy, Ankara kara yolunun altındaki mahallelerde yoğunlaşan Suriyeli mültecileri gündeme taşıdı.

    Yavuzselim başta olmak üzere, beraberinde Ulus, Millet, Arabayatağı, Vakıf mahallerine dikkat çekildi.

    CADDENİN ADI "HALEP" OLSUN

    Gürsoy, özellikle bir caddenin, Suriye’yi andırdığı gerekçesiyle adının, "Halep" olarak değiştirilmesinin, uygun düşeceğini söyledi.

    "ÇOK ÇABUK ÜRÜYORLAR"

    Suriyeli mültecilerdeki, doğumlar ve artan nüfusa işaret eden Gürsoy, “İşin ilginç tarafı bunlar çok çabuk ürüyorlar. 7, 8 çocuklu olanı var. Biriyle sohbet ettik. 2 hanımı var, ‘3.’yü alacağım.' diyor.” şeklinde konuştu.

    Gürsoy, AK Parti sıralarından tepki sesleriyle karşılaştı ve insani konuşmaya davet edildi.

    İyi Partili Ferit Gürsoy: Suriyeliler çok çabuk ürüyor #1

    Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mecliste tartışmanın büyümemesi için araya girdi.

    Yılmaz, “Üreme ifadesininin, toplum; nerede kullanıldığını, çok iyi biliyor. Üreme ifadesinin, bir insan için kullanılması, 3-5 çocuk üremiş gibi kullanılması doğru değildir. İnsan hakkına saygılı olalım. Suriyeli mülteciler hakkında eleştirilerinizi yapın, ama böyle değil.” ifadesini kullandı.

    Görüş Bildir