İyi Partili Ferit Gürsoy: Suriyeliler çok çabuk ürüyor

Bursa Yıldırım Belediyesi’nin olağan yapılan meclisinde Suriyeliler için üreme tartışması yaşandı.

İyi Partili meclis üyesi Ferit Gürsoy, Ankara kara yolunun altındaki mahallelerde yoğunlaşan Suriyeli mültecileri gündeme taşıdı.

Yavuzselim başta olmak üzere, beraberinde Ulus, Millet, Arabayatağı, Vakıf mahallerine dikkat çekildi.

CADDENİN ADI "HALEP" OLSUN

Gürsoy, özellikle bir caddenin, Suriye’yi andırdığı gerekçesiyle adının, "Halep" olarak değiştirilmesinin, uygun düşeceğini söyledi.

"ÇOK ÇABUK ÜRÜYORLAR"

Suriyeli mültecilerdeki, doğumlar ve artan nüfusa işaret eden Gürsoy, “İşin ilginç tarafı bunlar çok çabuk ürüyorlar. 7, 8 çocuklu olanı var. Biriyle sohbet ettik. 2 hanımı var, ‘3.’yü alacağım.' diyor.” şeklinde konuştu.

Gürsoy, AK Parti sıralarından tepki sesleriyle karşılaştı ve insani konuşmaya davet edildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mecliste tartışmanın büyümemesi için araya girdi.

Yılmaz, “Üreme ifadesininin, toplum; nerede kullanıldığını, çok iyi biliyor. Üreme ifadesinin, bir insan için kullanılması, 3-5 çocuk üremiş gibi kullanılması doğru değildir. İnsan hakkına saygılı olalım. Suriyeli mülteciler hakkında eleştirilerinizi yapın, ama böyle değil.” ifadesini kullandı.