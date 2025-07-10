Izgaradaki yıllanmış yağlar 30 dakikada çıkıyor! Tek yapmanız gereken…

Güneşli havaların vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan mangal keyfi, ne yazık ki ardından zahmetli bir temizlik süreci getiriyor.

Özellikle pişirme sırasında ızgaraya yapışan et parçaları, kuruyan yağlar ve yanık kalıntıları temizliği zorlaştırıyor.

Ancak uzmanlar, doğru temizlik yöntemleri ve birkaç basit önlemle bu zahmeti büyük ölçüde azaltmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Özellikle mangalı kullanmadan önce ızgarayı sıvı yağ ile yağlamak, hem etlerin yapışmasını önlüyor hem de pişirme sonrası temizliği oldukça kolaylaştırıyor.

İşte ızgaradaki yağları söküp atan yöntem:

KAYA TUZU İLE TEMİZLEYİN

Marketlerde ve aktarlarda kolayca bulunabilen kaya tuzu, ızgara temizliğinde hem etkili hem de ekonomik bir alternatif sunuyor.

Önce ızgaranın tamamen kuru olduğundan emin olun. Ardından kaya tuzunu hem bulaşık süngerinin yumuşak tarafına hem de ızgaranın üzerine serpin. Daha sonra ızgarayı hafifçe ovarak kirleri çıkarın.

Kaya tuzunun güçlü emici özelliği sayesinde, ızgarada biriken yağ ve yanık kalıntıları kolayca sökülür. Üstelik doğal olması sayesinde sağlığınızı tehdit eden kalıntı bırakmaz.