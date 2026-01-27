İzleyici kararını verdi! İşte haftanın en çok izlenen dizisi…

- Yeni bölümlerle izleyiciyi ekrana kilitleyen diziler, TİAK'ın haftalık reyting sonuçlarıyla zirve yarışına devam etti.
- Uzak Şehir, yüksek izlenme oranıyla zirvede kalırken, Taşacak Bu Deniz ikinci sırayı aldı.
- Dikkat çeken yeni yapım A.B.İ. ise üçüncü sıraya yükseldi.
Televizyon ekranlarında heyecan dozu yüksek bir hafta geride kaldı.
Yayınlanan yeni bölümlerle birlikte güçlü yapımlar izleyiciyi ekrana kilitlerken, reyting sıralamasında yaşanan değişimler dikkatlerden kaçmadı.
TİAK’ın paylaştığı haftalık reyting sonuçlarına göre, diziler arasında zirve yarışı nefes kesti.
İzleyiciden yoğun ilgi gören yapımlar üst sıralarda yer alırken, listenin lideri yine değişmedi.
UZAK ŞEHİR LİDERLİĞİNİ KORUDU
Geçtiğimiz hafta da rakiplerini geride bırakan Uzak Şehir, yüksek izlenme oranıyla listenin ilk basamağına adını yazdırdı.
Onu, istikrarlı performansıyla Taşacak Bu Deniz takip ederken, kısa sürede dikkat çeken yeni yapım A.B.İ. üçüncü sıraya yerleşerek çıkışını sürdürdü.
İşte 19-25 Ocak reyting sonuçları: