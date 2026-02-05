Rakka ve Deyrizor’da güvenlik sağlandı, gönüllü dönüşler hızlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rakka ve Deyrizor’da güvenliğin sağlanmasının ardından Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri sürüyor.

ÖNCÜPINAR’DA GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER GECE DE SÜRÜYOR

Kilis’te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan gerçekleşen geçişler gece saatlerinde de devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen sığınmacılar, gümrükteki çıkış işlemlerinin tamamlanmasının ardından yanlarında getirdikleri eşyalarla Suriye’ye geçiş yapıyor.

‘'TÜRKİYE'Yİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Gaziantep'ten gelerek Türkiye'de giyim sektöründe çalıştığını ifade eden Muhammed Ramazan Kurdiye, yıllarını Türkiye'de geçirdiğini söyledi.

Türkiye'de güzel hatıralar biriktirdiğini ve birçok şehir gezdiğini dile getiren Kurdiye, Rakka'ya döneceğini ifade etti.

Kurdiye, "Türkiye'de çok güzel yıllarım geçti. Türk arkadaşlarım oldu. İnsanlar çok iyiydi. Şimdi Suriye'ye dönüp ülkemin farklı şehirlerini gezeceğim. Suriye'yi seviyorum ama Türkiye'yi daha çok seviyorum" diye konuştu.

Gönüllü dönüş yapan bir diğer sığınmacı Ahmet Bereket ise Deyrizor'a gideceğini belirterek, Türkiye'de geçirdiği yılların kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti. Bereket, Türkiye'de birçok şehri gezdiğini ve burada güzel hatıralar biriktirdiğini söyledi.