İzmir açıklarında 7'si çocuk 39 göçmen yakalandı

İHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mart günü Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, sahil güvenlik botu ve mobil radarı tarafından, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botları tespit etti.
7'si çocuk 39 göçmen yakalandı
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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