İzmir açıklarında operasyon: 9'u çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 14 Ekim saat 17.40’ta, Foça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Bu durum üzerine, Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

9'U ÇOCUK 36 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 9'u çocuk, 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.