Euro
9.0759
0.2%
Dolar
7.474
0.12%
Altın
442.34
0.15%
Borsa
1.565
0.53%
Bitcoin
273.580
0.36%
EXEN Coin
19.58
17.95%
-2ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık -2 C

    İzmir - Çeşme yolunda mucize kurtuluş

    Yolcu otobüsünden kopan çamurluk, arkadan gelen otomobili teğet geçip, refüje çarptı. Çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı otomobilin araç kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 01:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir - Çeşme yolunda mucize kurtuluş

    İzmir- Çeşme Çevre Yolu'nda kameralara yansıyan olay, geçen pazartesi günü yaşandı.

    Çeşme'den İzmir yönüne giden yolcu otobüsünün ön çamurluğundan kopan parça, sol şeritten hızla ilerleyen otomobilin önünden geçti.

    İzmir - Çeşme yolunda mucize kurtuluş VİDEO

    REFÜJE ÇARPIP YOLA DÜŞTÜ

    Otomobil sürücüsüne büyük korku yaşatan çamurluk, refüje çarpıp, yola düştü.

    Sürücü, olası kazadan şans eseri kurtulurken, çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı, otomobildeki araç kamerasınca görüntülendi.

    İzmir - Çeşme yolunda mucize kurtuluş #1

    İzmir - Çeşme yolunda mucize kurtuluş #2

    İzmir - Çeşme yolunda mucize kurtuluş #3

    İzmir - Çeşme yolunda mucize kurtuluş #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir