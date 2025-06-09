İzmir Foça'da ot yangını: 4 hektarlık alan kül oldu
DHA

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

İzmir'in Foçaköy ile Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu arasındaki otluk alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, maki ve zeytin ağaçlarıyla kaplı alana da sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlere 3 helikopter, çok sayıda itfaiye aracı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözle müdahale edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 2 saatte kontrol altına alındı.

4 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 4 hektarlık alan zarar gördü. Yangını çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilay Kaynak
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