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İzmir Foça'da ot yangını: 4 hektarlık alan kül oldu

İzmir Foça'da ot yangını: 4 hektarlık alan kül oldu Foça ilçesinde otlukta çıkan yangın, maki ve zeytin ağaçlarıyla kaplı alana da sıçradı. Alevler, 2 saatlik çabayla kontrol altına alınırken, 4 hektarlık alan zarar gördü..