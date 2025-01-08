İzmir İnciraltı sahilinde deniz marulu alarmı

İHA

İzmir Körfezi, deniz kirliliği ile gündeme gelmeye devam ediyor...

İzmir'in Körfezi'nde sıklıkla ortaya çıkan ve halk arasında ‘deniz marulu' olarak da bilinen alglerin yeniden artış göstermesi üzerine uzmanlar endişelerini dile getirdi.

DENİZ YÜZEYİNİ KAPLADI

Daha önce defalarca Bostanlı ve Karşıyaka kıyılarında da görülen deniz marulu, yüzlerce çeşit canlı türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Dalyanı'nın bir noktasında deniz yüzeyini kapladı.

"BÜTÜN ZAMANLARIN EN KÖTÜ HALİ"

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz marullarının ortaya çıkmasının normal bir durum olmadığını belirtti.

Deniz marulunun, körfezin doygunluğa eriştiğinin bir göstergesi olduğuna değinen Prof. Dr. Yaşar, şu sözleri sarf etti:

2012'den sonra biz bunları görmeye başladık. 2002 yılında bütün İzmir Körfezi, büyük kanal projesinden sonra bütün arıtmalar çalışmaya başladı. Körfezimiz masmaviydi. ‘Arıtmaları çalıştırın. Yoksa yeniden eski günlere döneceğiz' diye defalarca uyardık. Şu anda bütün zamanların en kötü halini yaşıyoruz.

"ARITMALAR ÇALIŞTIRILDIKTAN 1 YIL SONRA DENİZ MASMAVİ OLUR"

Özellikle 2020'den sonra deniz marullarının artık her an görür olmaya başlandığına dikkat çeken Yaşar, devamında şu ifadelerde bulundu:

Önceden yalnızca bahar aylarında görüyorduk ama sonradan yılın 12 ayında, biraz hava sıcaklığı arttığı anda görmeye başladık. Kirlilik için ‘Küresel ısınma' denildi ama hiç ilgisi yok. Isınma bunları tetikler ama eğer ortamda kirlilik yoksa, hiçbir şey olmaz. Deniz masmavi olur. Belediye 20-30 tane çevre mühendisi istihdam edecek. 7/24 bütün fabrikalardan su örneği alacak. Çatışmalar var. Bunlar anlamsız çatışmalar. Yapılacak tek bir konu var. Arıtmalar çalıştırıldıktan 1 yıl sonra deniz masmavi olur. Hiçbir sorunumuz da kalmaz.

"BUNLARI EKONOMİK OLARAK POTANSİYELE ÇEVİREBİLMEMİZ İÇİN ÖNCE KİRLİLİKTEN KURTARMAMIZ GEREK"

Dünyada İzmir gibi bir kentin olmadığını ve kuş cenneti, jeotermali ile körfezin çok zengin olduğunu anlatan Prof. Dr. Yaşar, şunları kaydetti:

İzmir İç Körfezi, bütün Akdeniz'in balıkçılık açısından en değerli körfezidir. Akdeniz'de böyle bir körfez yok. Bizim bunları ekonomik olarak potansiyele çevirebilmemiz için önce kirlilikten kurtarmamız gerekiyor. Ama önce temizlenmesi gerekir. Kirlilik en çok ekonomik olarak İzmir'i vuruyor.

CİDDİ BİR FİTOPLANKTON PATLAMASINA NEDEN OLABİLİR

Sıcaklığın her zaman için çok güzel bir avantaj olduğuna dikkat çeken Yaşar, ancak bu durumun denizlerde ciddi bir fitoplankton patlamasına neden olabileceğini de ifade etti.

Sözlerini sürdüren Yaşar, şöyle dedi: