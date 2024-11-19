İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yeni proje

AA

Balık ölümleri ve kirlilik ile gündeme gelen İzmir Körfezi için sevindiren haber geldi.

Kirliliğe bağlı olarak ölü balık sayısının her geçen gün arttığı İzmir Körfezi'nde ölü balıklar kıyıya vururken kentten de ağır kokular yükseliyor.

Kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yürütürken, İzmir Körfezi'nin temizlenmesine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da kollarını sıvadı.

Bakanlıkça, İzmir Körfezi'nin temizlenmesine yönelik "İzmir İçin Nefes" projesi tanıtıldı.

15 MADDEDEN OLUŞAN ACİL VE KISA VADELİ EYLEM PLANI

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliği önlemek amacıyla 15 maddeden oluşan acil ve kısa vadeli eylem planı yaptıklarını, önceliklerinin körfeze giren kirliliği azaltmak olduğunu bildirdi.

Erul, son duruma ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Bu eylem planında, belediyelerin görev ve yetkileri çerçevesinde kanalizasyonlarda toplanan atık suyun arıtılarak körfeze deşarjını sağlayabilecek altyapının eksikliklerinin tamamlanması, işletme hatalarının giderilmesi, arıtma tesisi kapasitesiyle ilgili problemlerin tespitine yönelik acil ve kısa vadeli çalışmaları ortaya koyduk. Bu çalışmalar kapsamında alıcı ortama yapılan her türlü atık su deşarjında bakanlık olarak denetim, inceleme ve izleme çalışmalarımızı artırdık.

"BİLİM KURULU'YLA YENİ PROJELER ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Orta ve uzun vadeli çalışmaları da kurguladıklarını belirten Erul, sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

Bölgedeki tüm üniversiteleri bir araya toplayarak oluşturduğumuz Bilim Kurulu'yla bugüne kadar körfezle ilgili yapılan çalışmaları masaya yatırmak, eksiklikler varsa gidermek, ihtiyaç varsa yeni projeler üretmek için çalışıyoruz. Bunların amacı öncelikle noktasal kaynaklı kirliliği bertaraf etmek. Dereler, atık su tesisleri, yağmur suyu kanalları aracılığıyla körfeze gelen kirliliklerin tespitini yapmaktır.

"BURADAKİ AMACIMIZ, İZMİR'İMİZE YAKIŞAN BİR TEMİZLİKLE KÖRFEZİ YAŞANABİLİR HALE GETRMEK"

İzmir Körfezi'nin hidrodinamik modelini ortaya koyduklarını ifade eden Gürsel Erul, "Hidrodinamik modele göre atık suyun nereye deşarj edileceği ve hangi teknikle yapılacağının ortaya konulması için böyle bir proje çalışması yaptık. Buradaki amacımız; daha görsel, daha rekreasyonel, İzmir'imize yakışan bir temizlikle körfezi yaşanabilir hale getirmektir." dedi.

Modele göre İzmir Körfezi'nin iç, dış ve orta körfez olarak ayrıldığı bilgisini veren Erul, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle iç körfezdeki su sirkülasyonunu hareketlendirecek bir mekanizmayı kurgulamamız gerekiyor. Bunu da orta ve uzun vadede yapacağız. Acil ve kısa eylem planında körfeze yönelik kirlilik girişini durduracağız. Orta ve uzun vadede ise dip çamur ve tortuların nerelerde biriktiğini, sirkülasyonu artırabilecek mekanizmanın ne olduğunu ve nasıl bir kurgu yapılması gerektiğini ortaya koyacağız.

DENETİMLERLE MEVZUATA AYKIRI DEŞARJLARIN ÖNÜ KESİLİYOR

Körfeze gelen kirliliği azaltmak amacıyla 271 denetim yaptıklarını bildiren Erul, denetimlerle kaçak yapı ve mevzuata aykırı deşarjların önünü kestiklerini ifade etti.

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artırımının öncelikleri olduğunu vurgulayan Erul, 2010'dan bu yana ülke genelinde atık su tesislerinin harcadığı enerji giderlerinin yüzde 50'sine kadar bakanlık olarak karşıladıklarını bildirdi.