İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yeni detay

FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

Örgütün elebaşı ölmüş, pek çok kadrosu dağılmış olsa da örgütün kripto yapılanmaları ve finans ağları hâlâ karanlık faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.

Emniyet birimlerinin bu alçak yapıyla mücadelesi de kararlılıkla devam ederken her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar Bürolarından sorumlu Başsavcıvekili Necati Kayaköz'ün koordinesinde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin FETÖ'ye finansman desteği sağladığı tespit edildi. Dün sabah saatlerinde İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında 254 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 78'inin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer 39 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İZMİR'DEKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MASAK'tan elde edilen veriler ile dijital materyal incelemeleri neticesinde; İzmir'de oturan ve sosyal medya üzerinden sözde gıda maddesi satışı yaptığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

'Terörizmin finansmanı' suçlamasıyla tutuklanan şüphelinin yasa dışı kurulan fon sistemini kullandığı belirlendi. Bu kapsamda Türkiye'deki ana yapılanmasını kaybeden örgütün, yurt dışında ayakta kalmaya çalıştığı ve faaliyetlerinin çoğunu Batı ülkelerindeki finansman kaynaklarından sağlamaya çalıştığı tespit edildi.

TOPLAM MEBLAĞ 7,5 MİLYON LİRA

Kuzey Amerika, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinde bulunan firari FETÖ üyelerinin söz konusu sisteme tümüyle veya kısmen bilerek ve isteyerek fon sağladıkları, FETÖ ile bağı bulunan ya da FETÖ üyesi suçlamasıyla işlem yapılmış kişilere sözde gıda maddesi satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman toplandığı belirlendi.

Toplanan bu fonların gıda kolisi altında Türkiye'de bulunan terör örgütü üyesi kişilere veya yakınlarına gönderilerek maddi destek sağlandığı tespit edildi. MASAK incelemesinde; toplam meblağın 7,5 milyon TL olduğu kaydedildi.

AMERİKA-SAKARYA-İZMİR ARASINDA PARA AKTARIMI

Operasyon kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı.

Amerika'da yaşayan firari bir örgüt üyesinin, Sakarya'daki bir şüpheliye adresler gönderdiği, bu kişinin de gelen adresleri İzmir'deki örgüt elemanına bildirdiği belirlendi. İzmir'deki örgüt üyesinin de sözde gıda kolisi adı altında söz konusu adreslere para gönderdiği ortaya çıktı.

Gönderilen paraların hem yurt içi hem de yurt dışından, farklı para birimleri ile temiz hesaplara geldiği de belirlendi.

Diğer yandan paraların gönderildiği örgüt üyelerinin sipariş vermedikleri, buna rağmen adreslerine kargolar gönderildiği, kargo hareketliliği sonucu soruşturma sürecinin başladığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kargo şubelerine tek tek gidip araştırma yaptığı ve söz konusu adresleri ve kişileri deşifre ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.