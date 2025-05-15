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AA

CHP'li belediyelerde çöp sorunu devam ederken, İzmir bir kez daha gündeme geldi..

Bu kez Karabağlar ilçesi çöp kokusuna teslim oldu

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, maaşlarının bir bölümünün ödenmediği gerekçesiyle salı günü iş bırakma eylemi başlattı.

SOKAKLAR ÇÖPLE DOLDU

Eylem nedeniyle temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşandı, sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu.

Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.

Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki Kooperatif Evleri Pazar Yeri'nde dün kurulan pazarın ardından temizlik yapılmaması nedeniyle de çok miktarda çöp alanda kaldı.

Sendika ile belediyenin bugünkü görüşmelerinde maaşın kalan kısmının yatırılması için anlaşma sağladığı, işçilerin eylemi sonlandıracağı öğrenildi.