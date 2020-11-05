Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de meydana gelen depremde 114 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan binaların molozları, apartman isimleriyle birlikte boş arazilerde korumaya alındı.

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de meydana gelen Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki depreme yönelik faaliyetler sürüyor.

Bayraklı'da çok fazla hasara neden olan depremde, ilçedeki çok sayıda bina da zarar gördü.

İlçedeki bazı binalar depremin etkisiyle tamamen yıkılırken, bazı binalar ise ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

114 KİŞİYE MEZAR OLAN BİNALAR, DEPOLAMA SAHASINDA GÖTÜRÜLDÜ

114 kişiye mezar olan binalara ait molozlar, kamyonlarla Bayraklı’ya 25 kilometre mesafedeki Menemen ilçesinde İZBETON AŞ'ye ait depolama sahasına getirilerek boşaltıldı.

BİNALAR İŞARETLENDİ

Moloz taşıma işlemi kamyonlarla gün boyu devam ederken, dökülecek yerler önceden çalışma yapılarak belirleniyor ve hangi sokaktaki hangi binaya ait olduğu işaretlenerek döküm yapılıyor.

İzmir'de 114 kişiye mezar olan moloz yığınları havadan görüntülendi VİDEO

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EMNİYET KORUMAYA ALDI

Depremzedeler açısından maddi ve manevi değeri bulunan eşyalarının kaybolmaması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat bölgede görev yapıyor.





GİRİŞ İZNİ YOK

Moloz yığınları, adres kayıtlarına göre farklı adalar oluşturulup etrafı çevrilerek bekletiliyor. Alana depremzedeler dahil kimsenin girmesine izin verilmiyor.