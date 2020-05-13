14 yaş altı çocuklar sokağın tadını çıkardı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş altı çocuklara verilen 4 saatlik izinle beraber, çocuklar parklara koştu.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri ayrıca 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

İlk olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşların kısıtlı sürede sokağa çıkmasına izin verilmişti.

Bugün ise 0-14 yaş arası çocuklar 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

SOKAĞA ÇIKAN ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Yurdun birçok yerinde sokağa çıkan çocukların mutluluğu görüldü.

İzmir'de sosyal mesafeye büyük ölçüde dikkat eden çocuklar, başta mahalle parkları olmak üzere Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karşıyaka ve Bayraklı gibi sahil kesiminde gezdi.

"BUGÜN İÇİN ÇOK HAZIRLIK YAPTIK"

Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde bisikletiyle parka çıkan 12 yaşındaki Muhammed Sönmez, kısıtlamanın başladığı günden itibaren hiç dışarı çıkmadığını belirtti.

Yeniden dışarı çıktığı için mutlu olduğunu belirten Sönmez, "Evdeyken sürekli telefonla oynuyordum. Çok sıkılmıştım. Bugün ise kendimizi dışarı attık. Çok mutluyuz. 4 saatle sınırlı da olsa oynamaya çıkabildik. İnşallah virüs geçer tekrar eskisi gibi dışarı çıkarız. Birkaç gündür heyecan yaptım. Bugün için çok hazırlık yaptık plan yaptık. İyi geldi." dedi.

"ÇOCUKLARIN İHTİYACI VARDI"

İki çocuğunu dışarı çıkaran Serdar Bilgin ise çocukların artık evde sıkıldığını belirterek, iznin kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Kızının bugün erkenden kalktığını belirten Bilgin, "Dünden beri planlar yapıyoruz. Saat 11.00 olunca hemen dışarı çıktık. Gerçekten çocukların ihtiyacı vardı. İyi geldi." dedi.

Serdar Bilgin'in kızı Ravza Bilgin de evdeyken de yeni oyunlar öğrendiğini ama dışarıyı çok özlediğini belirterek, doya doya eğlenmeye çalıştığını belirtti.

Havaların ısınmasıyla beraber evlerinde daha çok bunalan çocuklar, doyasıya koşup, eğlendi.

Aileleriyle birlikte sokağa çıkan minikler, güneşin tadını çıkardı.