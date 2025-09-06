Abone ol: Google News

İzmir'de 20 köpeği sağlıksız şekilde evde tutan kişiye 2 milyon 507 bin lira ceza

İzmir'de sağlıksız şekilde evinde 20 köpeğe bakan kişiye 2 milyon 507 bin 120 lira idari para cezası kesildi.

Yayınlama Tarihi: 06.09.2025 22:53

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bayraklı Belediyesi ekipleri, Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) Fuat Edip Baksi Mahallesi'ndeki İ.Ç.'nin evinde çok sayıda köpeğe baktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adreste inceleme yapan ekipler, İ.Ç.'nin evinde 20 köpeğin bulunduğunu ve sağlıksız şekilde bakımlarının yapıldığını belirledi.

2 MİLYON 507 BİN LİRA PARA CEZASI

Ekipler, 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu kapsamında İ.Ç.'ye 2 milyon 507 bin 120 lira idari para cezası kesti.

Evdeki 20 köpek ise HAYTAP ekipleri tarafından koruma altına alındı.

HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Senem Demirel Acar, İ.Ç.'nin geçmişte aynı şekilde evinde sağlıksız koşullarda köpek baktığını ve söz konusu köpekleri koruma altına aldıklarını söyledi.

Acar, rehabilitasyon işlemlerinin ardından köpekleri sahiplendireceklerini belirtti.

