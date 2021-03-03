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    İzmir’de 4 katlı tekstil atölyesinde yangın

    İzmir'in Konak ilçesindeki 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik uğraşıyla söndürüldü.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 05:25
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    İzmir’de 4 katlı tekstil atölyesinde yangın

    Konak ilçesine bağlı Etiler Mahallesi 1264 Sokak’ta bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı.

    15 İTFAİYE ARACIYLA 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    4 katlı binanın içerisinde başlayan ve çatı katına sıçrayan yangına, 15 itfaiye aracı sevk edildi. Çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın bitişiğindeki binaya sıçramadan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

    İzmir’de 4 katlı tekstil atölyesinde yangın #1

    Bina altında bulunan çok sayıda park halindeki araç ise olay yerine çağırılan sahipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

    İzmir’de 4 katlı tekstil atölyesinde yangın #2

    İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına başlarken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir’de 4 katlı tekstil atölyesinde yangın #3

    İzmir’de 4 katlı tekstil atölyesinde yangın #4

    İzmir’de 4 katlı tekstil atölyesinde yangın #5

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