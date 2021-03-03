İzmir’de 4 katlı tekstil atölyesinde yangın

İzmir'in Konak ilçesindeki 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik uğraşıyla söndürüldü.

Konak ilçesine bağlı Etiler Mahallesi 1264 Sokak’ta bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı.

15 İTFAİYE ARACIYLA 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

4 katlı binanın içerisinde başlayan ve çatı katına sıçrayan yangına, 15 itfaiye aracı sevk edildi. Çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın bitişiğindeki binaya sıçramadan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.





Bina altında bulunan çok sayıda park halindeki araç ise olay yerine çağırılan sahipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına başlarken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.





