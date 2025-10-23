İzmir’de apartman dairesinde yangın: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Gaziemir ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 1’inci katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi ile 1 köpek itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, yangın müdahale ile söndürüldü.

Göster Hızlı Özet İzmir'de Gaziemir ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 1. katında yangın çıktı.

Mahsur kalan 4 kişi ve 1 köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangının buzdolabından çıktığı belirlendi ve incelemeler devam ediyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İzmir’de Gaziemir ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında Irmak Mahallesi 706 Sokakta bir sitede bulunan 7 katlı apartmanın 1’inci katında yangın çıktı. 4 KİŞİ VE 1 KÖPEK MAHSUR KALDI KURTARILDI Dairenin mutfak kısmından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangından kaynaklı yayılan duman nedeniyle apartmanda 4 vatandaş ile 1 köpek mahsur kaldı. İtfaiye, yangın merdiveniyle mahsur kalanları kurtarırken, yangında kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, alevlerin, mutfakta bulunan buzdolabından kaynaklı çıktığı öğrenildi. Olay ile ilgili başlatılan incelemeler sürüyor. İç Haber Haberleri TBMM kararları Resmi Gazete'de

Kastamonu’da zincirleme trafik kazası: Tofaş hurdaya döndü

Türkiye, Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi oldu