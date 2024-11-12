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DHA

İzmir'de korku dolu anlar yaşandı..

Yangın, saat 19.00 sıralarında Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Ege Perla isimli alışveriş merkezinde çıktı. İlk belirlemelere göre yemek katında bulunan bir restorandan çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler bitişikteki işletmelere de sıçrarken vatandaşlar panik ve korku içerisinde AVM'den çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, içeride bulunanlar tahliye edildi. Bu sırada dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastanelere götürüldü.

İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.