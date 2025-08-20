İzmir’de bin ton süt ürününe tedbir

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir’de faaliyet gösteren bazı işletmelere yönelik denetimlerde, yaklaşık 1000 ton süt ürünü ve 907 ton UHT sütü ihtiyati tedbir kapsamında muhafaza altına aldıklarını ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüketici sağlığını koruma amacıyla CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı’na gelen ihbarlar doğrultusunda, 12-19 Ağustos tarihleri arasında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmeler ve bağlı soğuk hava depolarında resmi kontroller yapıldığını bildirdi.
BİRÇOK USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ
Denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş veya ileri üretim tarihli ürünler tespit edildi. Açıklamada, muhafaza altına alınan ürünlerin detayları şu şekilde verildi:
789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt
6 bin 850 kg pastörize laktik tereyağı
1.350 kg UHT süt
118 bin 320 litre yağlı UHT süt ve benzeri ürünler
22 bin 31 kg kırıntı süzme peyniri
12 bin kg eritme peyniri
387 bin 742 kg teleme peyniri
58 bin 325 kg süt tozu
22 bin 875 kg tereyağı
49 bin 933 kg labne
Bakanlık, “Güvenilir gıda, sağlıklı toplum” ilkesi doğrultusunda denetimlerini kesintisiz sürdüreceklerini ve tüm ihbar ile şikayetleri titizlikle değerlendirdiklerini vurguladı.