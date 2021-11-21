İzmir'de bir binada kayma oluştu

Karşıyaka ilçesinde bir binada 20 santimlik kayma oldu. Yaşanan olaydan sonra çevredeki 55 dairede bulunan insanların bazıları yakınlarına bazıları da otellere yerleştirildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen kaza, çevreye korku saçtı.

Tersane Mahallesi'nde çalışmaları devam eden bir apartmanın inşaatı esnasında bitişiğindeki binada kayma oluştu.

20 SANTİM KAYMA OLDU

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, AFAD, itfaiye ve ilçe belediyeden yetkililer sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yetkililerce yapılan incelemeler sonucunda inşaatın bitişiğindeki bir binada yaklaşık 20 santim kayma olduğu tespit edildi.,

55 DAİRE TEBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Bunun üzerine inşaatın çevresinde bulunan 5 binadaki 55 dairenin tedbir amaçlı boşaltılması kararlaştırıldı. Evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar yakınlarının yanına giderken, bazıları ise inşaat firması yetkililerince otellere yerleştirildi.

Öte yandan, kaymanın meydana geldiği bina ile karşısındaki apartman arasına herhangi bir olumsuzluk olmaması amacıyla metal destek yerleştirildi.