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    İzmir'de bir motokurye, minibüsle kafa kafaya çarpıştı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpışan motorlu kurye yaralandı.
    • 27.04.2022 - 19:38
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 19:44
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    İzmir'de bir motokurye, minibüsle kafa kafaya çarpıştı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergiz Mahallesi Girne Caddesi'nde meydana gelen kazada, Evka 5-Karşıyaka hattında çalışan 35 M 8284 plakalı yolcu minibüsü, Girne Caddesi üzerinden dönüş yaptığı sırada motorlu kurye Mustafa Özkan’ın kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

    Motokurye yaralandı

    Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle yola savrulan Mustafa Özkan, ambulans ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde motorlu kuryenin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

    Kaza anı kameraya yansıdı

    Öte yandan, kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Görüntüde, sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı minibüsün, karşı yönden gelen motosiklet ile çarpışması sonucunda, motorlu kuryenin takla atarak sürüklendiği görüldü. Minibüs şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

    İzmir'de bir motokurye, minibüsle kafa kafaya çarpıştı VİDEO

    İzmir de bir motokurye, minibüsle kafa kafaya çarpıştı #1

    İzmir de bir motokurye, minibüsle kafa kafaya çarpıştı #2


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