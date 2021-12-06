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    İzmir'de bir villada kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

    İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir villada düzenek kurarak kenevir yetiştiren zanlı, polis operasyonuyla yakalandı.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 17:41
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    İzmir'de bir villada kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

    Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile Çeşme İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, L.C. adlı bir kişinin villada düzenek kurarak kenevir bitkisi yetiştirdiğinin bilgisini aldı.

    VİLLADAKİ KENEVİRLER ELE GEÇİRİLDİ

    Polis ekipleri, daha sonra savcılıktan alınan kararla villada arama yaptı. Yapılan aramada, boyları 80 santimetre ile 1 metre arasında değişen 6 kök kenevir ile 8 kök kenevir fidanı ele geçirildi.

    195 gram da esrar maddesinin bulunduğu arama sırasında, 1 adet termal çadır ile kenevir bitkilerinin gelişebilmesi için kullanıldığı düşünülen ısı ve ışık yayan ampul, led ampul, akım düzenleyici cihaz, termometre, vantilatör, buhar makinası, turbo fan, asit ölçer ve çok miktarda gübreye el konuldu.

    ŞÜPHELİ SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

    L.C. adlı şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından Çeşme Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

    İzmir de bir villada kenevir yetiştiren zanlı yakalandı #1

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