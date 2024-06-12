İzmir'de çıkan yangında beş dönümlük zeytinlik alan zarar gördü Tire'de bulunan metruk bir binada çıkan yangın, sıçradığı yaklaşık 5 dönümlük zeytinlik alanda zarara neden oldu.

İHA

İzmir'in Tire ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kaplan köyü yakınlarında, metruk bir binada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Ekipler yangına müdahale etti

Kestane, ceviz, incir ve zeytin bahçelerinin bulunduğu bölgeyi tehdit eden alevlere; Bayındır, Tire, Selçuk Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla müdahale etti.

Zaman zaman iki ayrı bölgeye sıçrayan alevlerin söndürme çalışmalarında bölge halkı da ekiplere yardım etti.

Yangın uzun uğraşlar sonrası söndürüldü

Havanın kararması nedeniyle uçak ve helikopterlerin kullanılamadığı yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, soğutma çalışmaları ise gün ağardıktan sonra da devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)