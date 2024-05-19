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İzmir'de çöl tozu göğü kapladı: Araçlara çamur yağdı

İzmir'de çöl tozu göğü kapladı: Araçlara çamur yağdı Toz taşınımının etkisi altındaki İzmir'de, sabah saatlerinde kısa süreli hafif yağmur da etkili oldu. Bu durum, otomobillerin üzerinde çamur kalıntılarının oluşmasına neden oldu.