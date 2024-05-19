İzmir'de çöl tozu göğü kapladı: Araçlara çamur yağdı

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından toz taşınımlı hava, İzmir'de de etkili olmaya başladı.
Görüş mesafesi düştü
Toz taşınımlı hava nedeniyle şehirde görüş mesafesi azalırken, İzmir manzarası puslu havaya dönüştü. Meteorologi Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde İzmir için verilen Günlük Ortalama Yüzey Toz Konsantrasyonu, 155 metreküp olarak açıklandı.
Yağmur, araçlarda çamur bıraktı
Sabah saatlerinde kente yapan kısa süreli hafif yağmur ise toz taşınımlı hava nedeniyle çamura dönüştü. Özellikle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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