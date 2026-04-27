İzmir'de dağlık alanda mahsur kalan çocuklar kurtarıldı

İzmir'de Selçuk ilçesi Keçi Kalesi ile Torbalı Alaman Dağı arasındaki mevkide bulunan E.Y.T. (15) ve A.A. (15) isimli iki çocuk dağlık alanda mahsur kaldı.

Çocuklar, sularının azaldığını ve yorulduklarını bildirerek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

AİLELERİNE TESLİM EDİLDİLER

İhbar üzerine İzmir AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde E.Y.T. (15) ve A.A. (15) sağ olarak bulundu.

Kurtarılan iki çocuk güvenli bir şekilde ailelerine teslim edildi.