İzmir'de depremi fırsat bilen nakliyecileri valilik uyardı

İzmir'i vuran deprem sonrası hasarlı evlerinden taşınam isteyenlerenden yüksek fiyat isteyen nakliyecilere yönelik İzmir Valiliği'nden uyarı geldi.

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından, hasarlı binalarından taşınmak isteyen vatandaşlara nakliyecilerin yüksek fiyat vermesi tepkiye neden oldu.

Konunun gündeme gelmesinin ardından harekete geçen İzmir Valiliği, böyle bir zamanda yeni mağduriyetleri engellemek için harekete geçti.

YÜKSEK FİYAT İSTEYENE CEZA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Depremzede vatandaşlarımızın taşınmalarında kullanacakları asansör rayici belirlenmiş olup bunun dışında talepte bulunanların Valiliğimize bildirilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır” dedi.

İzmir'de nakliyatçıların deprem fırsatçılığı VİDEO

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ASANSÖR KURULUMU FİYATI EN FAZLA 350 LİRA

Valilik tarafından yapılan açıklamada asansör kurulumu ile bir dairenin boşaltılması 350 TL, asansör kurulumu ile kısmi daire boşaltılması ise 175 TL olarak belirlendi.

TAŞINMA İÇİN 2 BİN 500 LİRA İSTEDİLER

Öte yandan daha önce firmaların depremi fırsata çevirerek vatandaşlardan 2 bin ile 2 bin 500 TL arası bedel istediği öğrenildi.