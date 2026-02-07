İzmir'de derede kaybolan kız çocuğu ölü bulundu

- İzmir Torbalı'da 8 yaşındaki Berivan Bozan, Fetrek Deresi'ne girip suya kapılarak kayboldu.
- AFAD, polis ve vatandaşlar yoğun aramalar sonucu küçük kızın cansız bedenini buldu.
- Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde 8 yaşındaki Berivan Bozan'ın Fetrek Deresi'ne girmesi ve suya kapılarak sürüklenmesi üzerine durumu görenler ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler derede 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarına belediye ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Aralıklarla devam eden yağışa rağmen dere yatağında ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD sualtı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küçük kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.