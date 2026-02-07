Abone ol: Google News

İzmir'de derede kaybolan kız çocuğu ölü bulundu

İzmir'de girdiği derenin suyuna kapılarak kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.02.2026 05:52
  • İzmir Torbalı'da 8 yaşındaki Berivan Bozan, Fetrek Deresi'ne girip suya kapılarak kayboldu.
  • AFAD, polis ve vatandaşlar yoğun aramalar sonucu küçük kızın cansız bedenini buldu.
  • Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde 8 yaşındaki Berivan Bozan'ın Fetrek Deresi'ne girmesi ve suya kapılarak sürüklenmesi üzerine durumu görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler derede 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına belediye ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aralıklarla devam eden yağışa rağmen dere yatağında ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD sualtı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küçük kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İç Haber Haberleri