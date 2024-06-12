İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İHA
İzmir'in Tire ilçesinde dün akşam saatlerinde Tire’ye bağlı Akçaşehir Mahallesi yakınlarında, 16 AYZ 764 plakalı traktörle hareket halinde olan Kadir Siner (56) direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıkan traktör şarampole devrilerek ters döndü.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Siner, bulunduğu yerden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Siner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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