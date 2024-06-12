İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Tire'de şarampole devrilen traktörün altında kalması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.

İHA

İzmir'in Tire ilçesinde dün akşam saatlerinde Tire’ye bağlı Akçaşehir Mahallesi yakınlarında, 16 AYZ 764 plakalı traktörle hareket halinde olan Kadir Siner (56) direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıkan traktör şarampole devrilerek ters döndü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Siner, bulunduğu yerden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)