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    İzmir'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü

    İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki opera binası inşaatında devrilen vincin altında kalan işçi, yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 09.05.2020 - 00:06
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    İzmir'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin Atakent Mahallesi'ndeki yeni opera binası inşaatında çalışan Olgun Kanık, yük taşırken devrilen vincin altında kaldı.

    İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

    Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kanık'ın öldüğünü belirledi.

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kanık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

    Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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