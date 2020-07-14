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- İzmir'de doğalgaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
İzmir'de doğalgaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
- İHA
- 14.07.2020 - 15:26
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, doğalgaz şirketi yetkilisi C.Ö. isimli şahsın "bazı kişilerin faturaları düşürmek için değişik yöntemler kullandığı" şeklindeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, C.B. isimli bir şahsın sosyal medya hesabından doğalgaz faturalarını garantili olarak indirdiğini belirten ilan verdiğini tespit etti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Araştırmayı derinleştiren ekipler, zanlıyı, bir apartmanda doğalgaz sayacının endeksini geri aldıktan sonra bina çıkışında kıskıvrak yakaladı.
İzmir'de doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
ŞİRKETİ 50 BİN LİRA ZARARA UĞRATTI
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde C.B.'nin, sayaçtaki mührü kırdıktan sonra doğalgaz faturasının düşük gelmesi için endeksi geri aldığı, daha sonra da mührü düzelttiği tespit edildi.
Şüphelinin, 5 iş yeri ve 4 evde bu işlemi yaparak fatura bedelini düşürdüğü ve doğalgaz şirketini yaklaşık 50 bin lira zarara uğrattığı saptandı.
TUTUKLANDI
Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin bir apartmanda bulunan doğalgaz sayacının endeksini geri aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.