İzmir'de doktora sokak ortasında sopayla saldıran sanıkların cezası onandı

İzmir'de doktora korkunç saldırı..

Torbalı 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde 22 Ağustos 2022'de, hasta ile engelli bir doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezdeki Doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, 'beyaz kod' verdi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen polis ekipleri, tartışmayı sonlandırdı.

TAKİP EDİP SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER

7 Ekim 2022'de mesai bitiminin ardından evine giderken fırının önünde duran Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Başından yaralanan, vücudunda da kırıklar oluşan Doktor Ekin Hürel Günay, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İLK KARAR BOZULDU

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında, 'Kamu görevlisine karşı silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Torbalı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Yargılama sürerken; sanıklar tahliye edildi. 13 Mart 2024'te görülen davada karar çıktı. Hakim, sanıklara 'Kamu görevlisini silahla kasten yaralama' suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların eylemini sağlık personeline yönelik görevi nedeniyle işledikleri için ceza 9 yıla çıkarıldı. 'Takdiri indirim' ile sanıklara 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

Tarafların itirazları sonrası dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, Günay'ın, sanığın aile hekimi olmadığı ve olayın mesai dışında gerçekleştiği, bu yüzden de kamu görevlisine ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlardaki gibi ceza artırımı uygulanamayacağına kanaat getirdi. Kararı bozup, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

KARARDA İSABETSİZLİK YOK

Torbalı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Şubat'ta görülen karar duruşmasında; hakim, sanıklara 'Silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 5'er yıl hapis cezası verdi. Öte yandan hakim, şikayetçi Ekin Hürel Günay'ın sanığın aile hekimi olmadığı ve olayın mesai dışında gerçekleştiği, bu yüzden de kamu görevlisine ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlardaki gibi ceza artırımı uygulanamayacağına kanaat getirdi. Tarafların itirazları üzerine dosya yeniden istinafa taşındı.

KARAR ONANDI

Dosyayı görüşen İzmir 24'üncü Ceza Dairesi; yapılan inceleme verilen hükümde bir isabetsizlik görülmediğine karar vererek, tarafların itirazlarını reddetti ve yerel mahkemenin verdiği kararları onadı.