İzmir'de evine giderken motosikletten açılan ateşle öldü Ödemiş ilçesinde Fuat Kök (45), evine gittiği sırada bir motosikletten tabancayla ateş açılıp, bacağına 6 kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde saat 20.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Tarla Sokak'ta, evine gitmekte olan Fuat Kök'e, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir motosikletten tabancayla ateş açıldı.

Saldırıya uğradı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Bacağına 6 kurşun isabet eden Kök kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Kök, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Kök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ya da şüpheliler aranıyor

Kök'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)