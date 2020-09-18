İzmir'de evlat nöbeti tutan baba, gönüllü askerlik başvurusu yaptı

10 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızını kurtarmak isteyen Mehmet Laçin, gönüllü asker olmak için başvuruda bulundu.

HDP İzmir il binası önünde şubat ayından beri evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, kızının fotoğrafıyla geldiği Yenişehir Askerlik Şubesi'ne askerlik için dilekçe verdi.

Laçin, kızı için yaklaşık 10 senedir mücadele verdiğini anlatarak, "Ben müdahale ettim, beni darbettiler. Bunların kulağı var duymuyor, gözü var görmüyor. Son çare hukuk mücadelemi başlattım." diye konuştu.

"KIZIMI KURTARMAK İÇİN ASKER OLMAK İSTEDİM"

Kızını terör örgütünün elinden kurtarmak istediğini vurgulayan Laçin, şöyle devam etti:

"Kızımı kurtarmak için elimden ne gelirse yaparım. Kızımı kurtarmak, vatanımı savunmak için, Allah beni evlatsız da vatansız da yapmasın, ben asker olmak istedim. Neticede ne cevap verilir bilmiyorum. Çırpınıyorum. Mücadele ediyorum."





"BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

Laçin, kızının kaçırılmasıyla ilgili HDP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, bunun ardından tehdit edilmeye başlandığını belirterek, "HDP beni tehdit ediyor. 'HDP aleyhine açtığın davayı geri al, senin için iyi olmaz' diyorlar. Kaybedeceğim neyim kalmış. Bir evladım vardı elimden aldınız." diye konuştu.

"PKK İLE ÇARPIŞMAK İSTERİM"

Baba Laçin, dilekçesinde ise şu ifadelere yer verdi:

"Lise son sınıf öğrencisiyken HDP tarafından kaçırılıp terör örgütü tuzağına düşürülen kızımın kurtarılması için hiç durmadım, çırpındım. HDP Diyarbakır ve İzmir binalarında evlat ve vatan nöbeti tutmaktayım. Kızımı kurtarmak, vatanımı savunmak için asker olmak isterim. Sınırı geçip HDP militanları olan PKK ile çarpışmak isterim."

İzmir'de evlat nöbeti tutan baba, asker olmak için dilekçe verdi