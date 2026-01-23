İzmir'de hafif ticari araca çarpan tır viyadükten düştü

- İzmir'de, hafif ticari araca çarpan viyadükten düşen tır kazası görüntülendi.
- Kaza sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Buca ilçesinden Konak Tünelleri yönüne ilerleyen, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen dorsesinde ekskavatör yüklü tır, Uçan Yol mevkiinde hafif ticari araca çarptı.
Çarpışmanın ardından tır, yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine düşerken hafif ticari araç viyadük bariyerinde asılı kaldı.
Kazada yaralanan 3 kişiden 2'si Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
FECİ KAZA KAMERADA
Meydana gelen korkunç kaza, seyir halindeki bir aracın kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüde freni boşaldığı öğrenilen kamyonun hızla geldiği ve önündeki araca süratle çarpıp yolun diğer kısmına savurduğu anlar yer aldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.