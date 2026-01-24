Abone ol: Google News

A101’e çekme karavan geliyor… İşte A101 29 Ocak Aktüel Katalog

A101, 29 Ocak itibarıyla geçerli olacak yeni hafta aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken indirim listesinde elektronik eşyalardan, ev yaşam ürünlerine kadar pek çok kategoride avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. İşte A101 29 Ocak aktüel katalog…

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 16:16
A101, 29 Ocak’ta başlayacak yeni hafta kampanyalarıyla dikkat çeken aktüel ürünler kataloğunu alışveriş severlerin beğenisine sundu.

Bu haftaki listede günlük ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra ev yaşamını kolaylaştıran gereçler ve ilgi uyandıran özel ürünler ön plana çıkıyor.

Çekme karavan ve motosiklet seçeneklerinden Stanley termoslara, oyuncaklardan elektronik ev aletlerine kadar pek çok ürün, sınırlı stoklarla A101 mağazalarında ve markanın online satış platformlarında satışa çıkacak.

Yeni katalog, farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş ürün gamıyla yine yoğun ilgi görmeye aday.

İşte A101 29 Ocak indirimli ürünler:

