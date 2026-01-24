Ayder Yaylası’nda Kardan Adam Festivali

- Ayder Yaylası'ndaki Kardan Adam Kış Festivali, yoğun katılımla coşkuyla başladı.
- Ziyaretçiler, konserler ve karın keyfiyle eğlendi.
- Dev kardan çay bardağı, etkinliğin ilgi odağı oldu.
Doğu Karadeniz’in önde gelen kış turizmi merkezlerinden biri olan Ayder Yaylası, Kardan Adam Kış Festivali ile birlikte adeta ziyaretçi akınına uğradı. Festivalin ilk gününde bölgeye gelen vatandaşlar, karla kaplı yaylada keyifli anlar yaşadı.
MÜZİK, EĞLENCE VE KAR KEYFİ BİR ARADA
Festival kapsamında yerel sanatçıların sahne aldığı konserler büyük ilgi gördü. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlenirken, oluşturulan pistte karın tadını çıkardı. Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle şambrelle kaymanın yasaklanması sonrası vatandaşlar, naylon, muşamba ve plastik malzemelerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
DEV KARDAN ÇAY BARDAĞI İLGİ ODAĞI OLDU
Festival alanında yapılan 4-5 metre yüksekliğindeki kardan çay bardağı, etkinliğin simgelerinden biri haline geldi. Dev kardan figür, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekerken bol bol fotoğraf çektirildi.