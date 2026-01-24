Diyarbakır’ın en güzel kardan adamları yarıştı Çermik ilçesinde sosyal medya üzerinden düzenlenen kardan adam yarışmasında, çocukların hayal gücüyle şekillenen eserler oylandı, en çok beğeni alan üç çalışma dereceye girdi.

Göster Hızlı Özet Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kardan adam yarışması düzenlendi.

Yarışmaya toplam 56 kişi katılırken, oylamada Hakan Karamehmetoğlu birinci oldu.

Çocukların yeteneklerini sergilediği etkinlik, sosyal medyada ilgi gördü. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde düzenlenen kardan adam yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen organizasyonda, birbirinden yaratıcı kardan adamlar yarıştı. 56 YARIŞMACI HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ Yarışmaya toplam 56 kişi katılırken, çocukların hayal gücüyle hazırlanan çalışmalar dikkat çekti. Kimi katılımcılar klasik kardan adam figürleriyle yarışmaya dahil olurken, kimileri hayvan figürleri ve cami maketleriyle fark oluşturdu. Yapılan oylama sonucunda en fazla oyu alan Hakan Karamehmetoğlu’nun eseri birinci seçildi. Zilan Papatyabuketi’nin çalışması ikinci olurken, Sude Yıldız’ın eseri ise üçüncülüğü elde etti. YARIŞMA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Çocukların yeteneklerini ve yaratıcılıklarını sergileme imkânı bulduğu yarışma, sosyal medyada da yoğun ilgiyle karşılandı. Organizasyon, kış günlerinde ilçe halkına keyifli anlar yaşattı. İç Haber Haberleri Sivas'ta kar hayatı felç etti: 800 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Antalya'da sağanak yağış etkisini yitirdi

Bergama’da pazar alanı alarm veriyor