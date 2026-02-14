İzmir’de itfaiye eri, mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'de etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, birçok noktada su baskınlarına yol açtı. Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7532 Sokak’ta, boş arazideki bir barakada yaşayan 56 yaşındaki D.D., su seviyesinin hızla yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

BEL HİZASINDA SUYLA MÜCADELE

Karşıyaka Grubu’nda görevli itfaiye eri Alper Aksular ile ekip arkadaşları Ali Akyar ve Cemal Zeytünlü, suyla çevrili barakaya ulaşarak kurtarma çalışması başlattı.

Araziyi kaplayan ve yer yer bel hizasına ulaşan suya rağmen ilerleyen Aksular, mahsur kalan vatandaşı sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı. Ekip arkadaşlarının desteğiyle sudan çıkarılan D.D., emniyetli alana ulaştırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarılan vatandaşın ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri, kent genelinde devam eden yağışlara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.