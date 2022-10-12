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    İzmir'de kreş yakınlarında silahlı saldırı: 1 yaralı

    İzmir Bornova'da kreş yakınında kaldırımda yürüyen şahıslara bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Olayda 1 kişi ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
    • 12.10.2022 - 19:51
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    İzmir'de kreş yakınlarında silahlı saldırı: 1 yaralı

    Saat 16.30 sıralarında İzmir’in Bornova ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi 5490/2 Sokak’ta meydana gelen olayda, akraba ziyaretine giden 3-4 kişi, kaldırımda yürüdükleri esnada hızla sokağa giren bir otomobil içerisinden tabancayla ateş açıldı.

    Çok sayıda çocuğun bulunduğu kreş yakınında gerçekleşen saldırıda, M.N.B. göğsünden yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hayati tehlikesi bulunuyor

    Kanlar içerisinde yere yığılan M.N.B., yakınları tarafından otomobille vakit kaybetmeden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

    İHA'nın haberine göre, burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı

    Öte yandan tarafların akraba oldukları ve aralarında husumet bulundukları ileri sürülürken, kiralık olduğu belirlenen otomobille hızla olay yerinden kaçan şüpheliler U.K., M.B., V.Ç., ve Y.E.B.’yi yakalama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

    İzmir de kreş yakınlarında silahlı saldırı: 1 yaralı #1

    İzmir de kreş yakınlarında silahlı saldırı: 1 yaralı #2

    İzmir de kreş yakınlarında silahlı saldırı: 1 yaralı #3


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