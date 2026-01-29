İzmir'de kuvvetli sağanak sonrası sel

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerini etkiledi.

Bazı sokak ve yollarda kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

SEL SONRASI ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı.

Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

RÖGARLAR TAŞTI

Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı.

Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

YILDIRIM DÜŞTÜ, 3 İLÇEDE SULAR KESİLDİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düştüğü belirtilerek, "Bu hattan beslenen Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.