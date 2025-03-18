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DHA

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Türk bayrağına alçak saldırı..

İzmir'in İpekçiler Mahallesi Tire Sanayi Sitesindeki bir lokantanın önünde meydana gelen olayda saat 03.00 sıralarında sanayi sitesinde yürüyen bir kişi, bir lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını yerinden kopardı.

YAKALANDI

Durumu fark eden işletme sahipleri, şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.Ö. isimli şüpheli, Tire- Torbalı yolunda yakaladı. Gözaltına alınan İ.Ö., emniyete götürüldü.

BAYRAĞI YERİNDEN KOPARDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, İ.Ö.'nün bayrağı kopardığı anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lokantanın önünden geçen İ.Ö.’nün, asılı olan Türk bayrağını 2 hamle ile yerinden koparıp, yoluna devem ettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.