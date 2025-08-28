İzmir'de market kamyonu yangında kullanılamaz hale geldi

İzmir'de Konak ilçesinde saat 18.00 sıralarında Eski İzmir Caddesi üzerindeki bir marketin arka bahçesinde park halinde bulunan kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ 45 DAKİKADA ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

İlk müdahaleyi market çalışanları yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, kamyonda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.