İzmir'de ortaya çıkan görüntüler, vatandaşların tepkisine yol açtı..
İzmir Banliyö Sistemi'ne (İZBAN) binen genç bir kız, etrafındaki yolculara aldırış etmeden metemfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi kullandı.
O anlar, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
"Çık git şikayet et, amacım o"
Vatandaşlarla tartışma yaşayan genç kız, kendisine "Burada çocuklar var." ikazında bulunanlara “Bana hemen polis gönderir misin? Çık yukarı git şikayet et, benim de amacım o yani.” yanıtını verdi.
Yaşanan olay, kısa sürede büyük tepki çekti.
Tutuklandı
Herkesin gözü önünde uyuşturucu kullanan genç kız, kısa süre sonra emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
23 yaşındaki A.Ö. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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