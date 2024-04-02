İzmir'de metroda uyuşturucu madde kullanan yolcu tutuklandı İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) yolculuk yaparken uyuşturucu madde kullandığı anları bir yolcunun cep telefonuna yansıyan 23 yaşındaki A.Ö. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

İzmir'de ortaya çıkan görüntüler, vatandaşların tepkisine yol açtı..

İzmir Banliyö Sistemi'ne (İZBAN) binen genç bir kız, etrafındaki yolculara aldırış etmeden metemfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi kullandı.

O anlar, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Çık git şikayet et, amacım o"

Vatandaşlarla tartışma yaşayan genç kız, kendisine "Burada çocuklar var." ikazında bulunanlara “Bana hemen polis gönderir misin? Çık yukarı git şikayet et, benim de amacım o yani.” yanıtını verdi.

Yaşanan olay, kısa sürede büyük tepki çekti.

Tutuklandı

Herkesin gözü önünde uyuşturucu kullanan genç kız, kısa süre sonra emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

23 yaşındaki A.Ö. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)