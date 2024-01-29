İzmir'de motosiklet kazası: Belediye çalışana yaşamını yitirdi İzmir'de seyir halindeki motosikletiyle trafik kazası yapan belediye çalışanı, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 20.00 sıralarında, Fahrettinpaşa Mahallesi 2300 sokak ile 2226 sokak kesişiminde, Çeşme Belediyesi çalışanı olduğu öğrenilen Levent Parlak (44) idaresindeki 35 BOT 692 plakalı motosiklet, hastane istikametinden merkez istikametine seyir halinde olduğu esnada yolun sağında bulunan ağaca çarptı.

Metrelerce sürüklendi, yaşamını yitirdi

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemlerini sağlarken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü Levent Parlak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kask takmamış

Öte yandan yapılan ilk incelemede, sürücü Levent Parlak'ın seyir esnasında kask takmadığı öğrenilirken, talihsiz adamın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)