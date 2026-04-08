Kahramanmaraş'ta tarihi kapalı çarşıda yayaya çarpan motosikletli kaçtı

Kahramanmaraş'ta tarihi kapalı çarşıda motosiklet sürücüsünün yayaya çarptıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ta tarihi kapalı çarşıda motosikletiyle kontrolsüz ve hızlı şekilde seyreden sürücü, alışveriş yapan yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş, ayak bileğinden yaralandı.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken kazayı görenler yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
Sürücünün olay yerinden uzaklaşması tepkilere neden olurken ihbar üzerine ekipler kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)