Dolar
8.5103
1.1204%
Euro
10.1158
1.5204%
Altın
1950.3
0.0718%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
532.944
1.0224%
Bitcoin
132147.79
3.8819%
EXEN Coin
12.42
1.22%
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    İzmir'de NTV muhabiri konuşurken bina yerle bir oldu

    Depremde hasar gören binalarla ilgili anons yapan muhabir, konuşmasını bitirdiği anda yapılardan biri yerle bir oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 17:11
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 17:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de NTV muhabiri konuşurken bina yerle bir oldu

    İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde yıkılan binaların tamamı neredeyse kaldırıldı.

    Deprem sırasında ağır hasar alan binaların ise yıkılması bekleniyor.

    BİNANIN YIKILMA ANI KAMERADA

    O binalardan birinin önünde anons yapan NTV muhabiri, yıkım işlemini ekranlara getirdi.

    Muhabir, konuşmasını bitirdiği anda bina yerle bir oldu. Bina yıkılırken, kamera kayıttaydı.

    NTV muhabiri anons yaparken bina yerle bir oldu ViDEO



    İzmir de NTV muhabiri konuşurken bina yerle bir oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir