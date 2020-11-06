İzmir'de NTV muhabiri konuşurken bina yerle bir oldu
Depremde hasar gören binalarla ilgili anons yapan muhabir, konuşmasını bitirdiği anda yapılardan biri yerle bir oldu.
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 17:11
- Güncelleme : 06.11.2020 - 17:23
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde yıkılan binaların tamamı neredeyse kaldırıldı.
Deprem sırasında ağır hasar alan binaların ise yıkılması bekleniyor.
BİNANIN YIKILMA ANI KAMERADA
O binalardan birinin önünde anons yapan NTV muhabiri, yıkım işlemini ekranlara getirdi.
Muhabir, konuşmasını bitirdiği anda bina yerle bir oldu. Bina yıkılırken, kamera kayıttaydı.
NTV muhabiri anons yaparken bina yerle bir oldu ViDEO