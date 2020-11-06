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İzmir'de NTV muhabiri konuşurken bina yerle bir oldu

İzmir'de NTV muhabiri konuşurken bina yerle bir oldu

Depremde hasar gören binalarla ilgili anons yapan muhabir, konuşmasını bitirdiği anda yapılardan biri yerle bir oldu.