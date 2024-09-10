İzmir'de ormanda uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı Urla ilçesinde ormanda uyuşturucu yetiştiren 27 yaşındaki E.T., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, günün her saati operasyonlar yaparak gençlerimizi ve toplumu koruma altına almaya çalışıyor.

Bu kapsamda son operasyon İzmir'de gerçekleşti.

Saat 12.00 sıralarında Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi Akpınar Deresi mevkisinde meydana gelen olayda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Urla İlçe Jandarma ekipleri, ormanda uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını aldı.

ORMANDAKİ DÜZENEK VE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, ihbar üzerine narkotik köpeği ile belirtilen yere operasyon düzenledi. Operasyonda, orman içerisinde özel düzenek kurulmuş halde yetiştirilen 80 kök Hint keneviri ile 2 tüfek, 1 tabanca, 3 hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, operasyon sırasında olay yerinde bulunan şüpheli E.T.'yi gözaltına aldı. E.T'nin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)