İzmir'de otomobille motosikletli çarpıştı: 21 yaşındaki genç kurtarılamadı

- İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 21 yaşındaki Ege Koçak hayatını kaybetti.
- Arkadaşı İ.Ö. ise ayağından yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
- Otomobil sürücüsü Ş.C.S. polis tarafından gözaltına alındı.
İzmir'de Çeşme ilçesinde Ş.C.S. yönetimindeki 35 CAM 259 plakalı otomobil, Alaçatı Mahallesi Koçtaş Kavşağı'nda Ege Koçak'ın (21) kullandığı 07 AGA 423 plakalı motosikletle çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu İ.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yolcu İ.Ö'nün ise ayağında kırık olduğu bildirildi.
Otomobil sürücüsü Ş.C.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.