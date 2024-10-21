İzmir'de polis devriyesinde yakalanan 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

İHA
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede devriye görevlerini yürüttüğü esnada şüphe üzerine 3 kişiyi durdurarak arama yaptı.
Şahısların şüpheli tavırları üzerine Genel Bilgi Tarama (GBT) incelemesi yapıldı.
335 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
M.Ö., H.D. ve G.A. oldukları belirlenen şüphelilerden 26 şeffaf poşet içerisinde 335 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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