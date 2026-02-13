İzmir'de sağanak sonrası yol çöktü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin üç büyük şehrinden biri olan İzmir, sorunlara gündeme gelmeye devam ediyor.

Vatandaşın her gün yeni bir mücadeleyle karşılaştığı kentte bu kez de yol çökmesi meydana geldi.

SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI YOL ÇÖKTÜ

İzmir'de gece etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi'nde, 3505 Sokak'taki asfalt yolun bir kısmı, zeminin yağış sonucu yumuşaması ile çöktü.

ÇÖKEN YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Çöken yol üzerindeki iki ev, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Yol trafiğe kapatıldı.